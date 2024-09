Tamara Pettinato reapareció y denunció a Bendita y a Beto Casella

En A la tarde, el cronista Oliver Quiroz encontró a Pettinato a la salida de la radio, y aunque ella no quiso detenerse a hablar, él la siguió de cerca, preguntándole si había hablado con Beto Casella. “Él nos dijo que se sintió un poco triste porque te diste por despedida”, le recordó.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre su demanda judicial contra Bendita

“Y, sí, claro. Si a vos te dicen ‘tomate una semana’ y nunca más te avisan nada, ¿vos cómo te sentís?”, le ´retrucó Tamara Pettinato. “¿Hubieses esperado otra reacción por parte del canal o de Beto?”, quiso saber Oliver, a lo que ella le respondió: “Sí, por supuesto”.

Sin embargo, cuando el cronista indagó sobre la opinión de Tamara sobre sus excompañeros de Bendita, ella optó por señalar que “no le interesaba entrar en la polémica y hablar de ellos”, dando por terminada cualquier relación con el grupo.

“Ya están las preguntas de Bendita. ¡Basta! No voy a contestar más nada. Lo que hago lo hago judicialmente, no me interesa hacer puterío de esto”, cerró antes de arrancar su automóvil raudamente, dejando al cronista con más dudas que certezas.