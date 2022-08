Tamara Báez muestra el mensaje de un admirador secreto que podría enfurecer a L-Gante

Así como Tami suma seguidores también suma hombres que la ven por redes sociales y la siguen porque les gusta. Esta vez, la joven habilitó una caja de preguntas anónimas y un admirador secreto se animó a a declararle su amor.

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantás", le dijo un hombre por privado. Ella, lejos de esconderlo o pensar en el enojo de L-Gante, compartió el mensaje y aclaró que no es el único varón que le escribe intentando conquistarle tras su repentina fama.

"Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto", expresó la joven a la que parece que últimamente le llegan varios mensajes de admiradores. ¿Qué dirá L-Gante?