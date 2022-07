Tamara Báez, la novia de L-Gante, se mostró "sin uñas y sin pestañas": increíble

tamara báez.webp

Hace una semana, la novia de L-Gante tomó una valiente decisión y se motró sin peinar y si maquillaje. Las redes estallaron. Consciente de que es mejor que se hable de ella aunque sea mal, Tamara Báez lo hizo de nuevo.

Esta vez, con una storie, la mamá de Jamaica se mostró "sin uñas y sin pestañas". Sus seguidores enloquecieron porque, claramente, se la ve muy distinta a lo que nos suele mostrar.

tamara baez 1.webp

Tamara Báez recordó cuando ayudaba a L-Gante a vender sanguches de milanesa

No es la primera vez que Tamara se muestra fuerte ante las críticas y la última vez que se cruzó con los haters fue por los memes que le hacían donde la comparaban en su adolescencia "sin plata" y ahora "con plata".

“Yo me pregunto... ¿no se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata? Soy la misma persona. ¡Dios! Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita, ¿y?. ¿Qué problema hay?”, escribió la joven.

“De última, si les molesta la Tami Báez con plata segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesa o lo que venga para que triunfen juntos, jajaja. Están re dolidas”, recordó la chica sobre la época en que junto a L-Gante vendían sanguches para poder sobrevivir.