Tamara Báez expuso un chat con L-Gante: "No me jodan porque yo si exploto, puedo contar mucho"

Allí, L-Gante chicanea a su ex novia: “Mirá lo que me escribís, no razonás ni dos oraciones. Contestame. Querés que viva conmigo un tiempo (por su pequeña hija Jamaica), así se te bajan los humos y te despejás un tiempo...”.

No contento con eso, el cantante redobló la apuesta con una frase muy desafortunada: “Así vas a Capital a que te apoyen la rata un rato”.

Chat-L-Gante-y-su-ex-mujer.jpg

Ni lerda ni perezosa, Tamara le responde: “Me da mucha bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandás mensajes por días... Sin saber nada de ella”.

Poco después, en sus redes sociales, la ex de L-Gante agregó: “A él solo le molesta que me apoyen la rata, si tenés novia y estás tomando mates con mi termo, no te hagas el canchero conmigo... No me quiero enojar, el único dolor que puedo tener es la poca atención y demostración que le das a mi hija, que la crío todos los días desde que nació”.

Y agregó: “Yo lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá, se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas, no me jodan porque yo sí exploto puedo contar mucho. ¿Y tus amigas qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, ¿todo te tienen que contar?”.