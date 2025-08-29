viernes 29 de agosto 2025

¡Sorpresa! Juana Repetto anunció que está embarazada

Entre risas y un video divertido, la actriz reveló que está embarazada a pocas semanas de separarse de Sebastián Graviotto, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A través de sus redes sociales, Juana Repetto compartió la noticia de que está esperando su tercer hijo, apenas semanas después de haberse separado de Sebastián Graviotto.

Fiel a su estilo, la influencer reveló la noticia con un toque de humor y sorpresa. En un video irónico, comparó su situación con la de otras mujeres recién separadas, mostrando cómo ellas celebran con copas de champagne mientras ella aparece sorprendida frente al test que confirmó su embarazo.

“Les acabo de tirar una bomba que no se esperaban para nada. Todas van a quedar boquiabiertas. Me lo había guardado muy bien”, contó Repetto en sus historias, haciendo referencia a la reacción de sus seguidores.

image

Este será el tercer hijo de Juana, quien ya es madre de Toribio y Belisario.

