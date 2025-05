Sorpresa en Gran Hermano: Tato se animó y declaró su amor por Luz

La consigna, propuesta por la producción del programa, invitaba a los jugadores a elaborar diferentes rankings en base a percepciones personales sobre sus compañeros. Cuando llegó el turno de señalar a la participante "más hot", Tato no esquivó la pregunta y, aunque visiblemente incómodo, respondió con honestidad: “¿La más hot? Luz. Después pondría a Luchi y Lulú. Igual no me gusta hacer esto, todas son muy lindas”, comentó el uruguayo.