Sofi Martínez disfruta de sus primeras vacaciones tras su separación de Diego Leuco

En una de las imágenes, Martínez destacó una frase reflexiva que encontró en un libro: “Y pienso en Voltaire: buscamos la felicidad, sin saber dónde como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una”. Luego de que algunos de sus seguidores le preguntaron qué texto era, ella respondió que se trataba de La felicidad, del psicólogo Gabriel Rolón.

Luego casi dos años juntos, Sofía Martínez y Diego Leuco anunciaron a mediados de octubre su separación. Desde ese momento, surgieron numerosas conjeturas sobre los motivos de su ruptura. En todo ese tiempo, su relación estuvo marcada por los viajes, una pasión que al parecer comparten: estuvieron por el sur del país, por la costa argentina y en destinos del exterior como San Francisco o Los Ángeles. También se encontraron en Qatar cuando ella estaba cubriendo el Mundial y él viajó como turista.

Tras la ruptura, Leuco desmintió en los últimos días rumores de un romance con Yoyi Francella, su colega en Luzu TV. Paralelamente, Martínez hizo comentarios que insinuaban que ella había sido la que impulsó la separación con el expresentador de Telenoche. Estas declaraciones ocurrieron en el programa Perros de la callede Urbana Play, donde Martínez forma parte de la habitual mesa comandada por Andy Kusnetzoff.

Durante una discusión sobre las dificultades de terminar una relación, Sofía planteó un interrogante para el que todos tenían algo para aportar: “El tema es dónde. Porque si vos sabés que vas a dejar a alguien, ¿lo citás en un bar? ¿vas a la casa de esa persona? ¿le decís a esa persona que venga a tu casa?”, consultó.

El primero en tomar el micrófono fue Kusnetzoff: “En tu casa no”, afirmó sin dudar. “Porque la tenés que echar de tu casa”, completó Harry Salvarrey en sintonía. “Claro, no la podés echar de tu casa. Vos te podés ir de la casa de él”, retomó el conductor. Y Harry se sinceró comentando que le resultaría difícil dejar a alguien si esta persona llora: “Esto lo dejo como tip para cualquier mujer que salga conmigo. Si llorás, no te dejo. Si llorás, es como ‘sigamos, intentémoslo’”, añadió.

“Es muy difícil cuando te dicen ‘¿no me amás más’?”, continuó Sofía, y Andy puso sobre la mesa unas palabras que en algún momento brindara el licenciado Gabriel Rolón; “La respuesta es clara, para mí es muy clara, y es ‘sí, te amo, te amo’” y antes de que terminara su declaración, la periodista reveló: “Sí, bien… yo hice lo mismo”.

Fue entonces que Andy continuó con su respuesta: “Como dice Rolón, a veces con el amor no alcanza, y te vas. Siempre, si citás a Rolón, nadie te va a pelear. Citás a Rolón y te vas”, finalizó. Así, en un momento de espontaneidad, Sofía admitió que ella había seguido un razonamiento similar en su propia experiencia de ruptura.

Cabe recordar que tras la separación, Leuco fue entrevistado por LAM (América): “A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar y todo lo que hay que pactar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”.

Por último, el conductor de Antes que nadie (Luzu TV) señaló: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir. Nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.