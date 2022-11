Silvina Escudero estalló de furia contra los albañiles de su consorcio: qué pasó

Empieza a asomar el sol y lo que todas las famosas quieren es estar anaranjadas. No se entiende muy bien por qué pero es su pasión quedarse largas horas abajo del rayo del sol. Silvina Escudero es una de ellas que, acostumbrada a estar bronceadad los 365 días del año, tiene una rutina de tomar solo todos los días que fue interrumpida por un grupo de albañiles.

En una serie de stories que Silvina Escudero publicó en su Instagram , se la puede ver furiosa porque la administración del consorcio donde vive se decidió a arreglar el deck de la pileta. Esto hizo que un grupo de trabajadores esté en el lugar en plena obra y no la dejen a ella broncearse.

silvina escudero 2.webp

“¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas? Es una fortuna para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomábamos sol”, arrancó diciendo Silvina, indignada.

La bailarina ya había revelado antes que paga un monto mensual de $100 mil pesos por mes de expensas y por eso está tan enojada por no poder hacer uso de la pileta.

silvina escudero.webp

”Ahora ni siquiera se puede estar en el ‘poco espacio’ que queda de solárium ni hacer uso de la pileta. Simplemente no se puede usar nada hasta que terminen la obra... en plena temporada. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios. ¡Harta es poco! Ahhh, y sumemos la infracción al monto”, cerró muy enojada.