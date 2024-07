Sigue la guerra entre Furia y Gastón Trezeguet: "No te metas en..."

"Ella sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme 'no te metas ahí, no quiero', atacó. No es conmigo con quien se la tiene que agarrar. Si flasheás lo que quieras, no es conmigo", introdujo Gastón. (Video X: @TronkOficial)

"Si a vos nada te importa y te querés cagar en todo, está todo bien, pero no te metas en la vida de un laburante que necesita el trabajo y está muy agradecido con el canal y la productora", sentenció el productor.

Y siguió filoso: "Hace 23 años que trabajo de eso. Si vos te querés cagar en todo, hacelo, pero no te cagues en mí, un laburante que está haciendo su trabajo. Después le escribí y le pregunté qué pasó, e insistió con que yo era un careta, como si yo debería inmolarme por ella. Ella, al igual que todos, son participantes de un reality show y hablo de ellos porque es mi trabajo. Que no flasheen que tengo que sacar una espada y defenderlos".

"Es feo ver como alguien se autodestruye. Ya se cagó todas las oportunidades con Telefe y ahora se las caga acá. Brillantina para mi, sigamos para adelante y un besito, que le vaya todo bien", concluyó Gastón Trezeguet.

Qué pasó entre Gastón Trezeguet y Furia

Juliana Furia Scaglione, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), estuvo presente en un vivo de TikTok realizado por Gastón Trezeguet, y la doble de riesgo lo cuestionó después de que el panelista le ofreciera trabajo. Además, lo insultó, abandonó la entrevista que le estaba haciendo, y esto generó polémica en las redes.

La exhermanita, quien supo ser protagonista del reality por su juego pero también por sus actitudes repudiables, protagonizó un fuerte cruce contra el panelista que la defendió tantas veces durante el reality, y quedó totalmente en shock por la situación.

El conductor de Se Picó (República Z) participó de Gran Hermano 2001, la primera temporada que se realizó en Argentina. Si bien quedó en el tercer puesto donde Marcelo Corazza terminó siendo el gran ganador en un mano a mano con Tamara Paganini, muchos creen que fue uno de los jugadores más importantes y que merecía el premio.

De esta manera, recordó su pasado en el reality y explicó: "No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron".

Luego, Juliana le dio la razón y lo comparó con su juego dentro de la casa: "No, me parece que tenías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego. Y vos saliste primero, pero te pusieron cuarto (salió tercero) y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer".

Mientras Gastón ponía caras sin poder creer lo que estaba diciendo, se quedó en silencio unos minutos y después reflexionó: "Ah, entiendo lo que decís. Vos decís que vos ganaste y te bajaron a propósito". Y ella contestó furiosa con los primeros insultos hacia el panelista, además de apuntar con la producción. "Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotud*", aseguró.

"¿Y yo cómo lo voy a saber, Juli? Si yo no estoy ahí sentado contando los votos", se justificó Trezeguet. "Porque trabajás ahí adentro", le reprochó la doble de riesgo. "¿Me estás jodiendo?", preguntó Gastón. "Bueno, nada. Seguí siendo careta. Tranca, todo bien. Mañana si querés en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo", cuestionó Furia.

Posteriormente, la exhermanita cortó la transmisión y Gastón se quedó solo en el vivo hablando con sus seguidores. "Está mal esta chica. Le acabo de ofrecer trabajo y se enoja, yo no lo puedo creer. Y bueno, chicos... no sé qué decirles. Un besito y espero que mañana esté mejor".

Sin embargo, antes de terminar el live, el panelista sentenció: "Nada con buena onda porque me parece re bueno que le ofrezcan un laburo y que en Se Picó le ofrezca un laburo".

Ante la respuesta de sus seguidores, explicó: "Yo no peleo, chicos. No voy a pelear con una participante de Gran Hermano, pero tampoco me voy a dejar boludear o tratar mal cuando lo único que estoy haciendo es ofrecerle laburo. ¿Me está cargando?".

"No, no me enojé ni nada, pero no me voy a poner a discutir", sentenció Gastón Trezeguet tras las acusaciones e insultos de Furia, exparticipante de Gran Hermano (Telefe).