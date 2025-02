Morena Rial vuelve a ser foco de las noticias y no de la mejor manera, ya que nuevamente enfrenta problemas con la Justicia y por estas horas se encuentra detenida. Tras conocerse la nueva detención, Jorge Rial habló sobre ello, refiriéndose a la situación, a su rol de padre y lo que sucederá ahora con Amadeo, el hijo recién nacido de Morena.

Tras conocerse esta situación, Rial señaló que por el momento se hará cargo de su nieto. “Se va a quedar conmigo porque soy el abuelo y soy el único responsable en su entorno, lamentablemente”, dijo. Esto es así ya que el padre del menor tiene pedido de captura, mientras que Francesco, el hijo mayor de morena, vive con su padre en Córdoba.

"Siento mucha vergüenza", la reacción de Jorge Rial tras la nueva detención de Morena

El periodista Jorge Rial hizo referencia en su programa de radio a la nueva detención de Morena, su hija. Adelantó que se hará cargo de su nieto recién nacido y que la apoyará en todo

Sobre su relación con Morena, quien ha estado en el foco de la polémica en más de una oportunidad, pero los últimos episodios la involucran directamente con la Justicia, Rial dijo: “Yo nunca la dejé abandonada ni a la buena de Dios, pero son decisiones de vida, mi hija ya es mayor de edad, yo también fui víctima en silencio de las actitudes marginales de ella”.

Y continuó: "Lo primero que siento es vergüenza. Cien veces la apoyé y me defraudaba, y la voy a seguir apoyando porque soy el padre, pero no voy a justificarla. No voy a intervenir porque tiene que hacerse responsable de sus actos, va a ser tratada igual que cualquiera, son decisiones que tomó ella y que yo repudio”, aclaró.

En otro momento señaló: “Yo lo único que siento es mucha vergüenza, pido disculpas a los que fueron objetos de los delitos de mi hija, no puedo hacer más que eso, aunque siento responsabilidad porque es mi hija”, y pidió perdón a las víctimas de los robos por los que investigan a su hija.