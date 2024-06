Show sorpresa en Gran Hermano: Miranda puso a bailar a todos los participantes

Antes de ingresar a las instalaciones de Gran Hermano, la banda tuvo una cálida bienvenida en los estudios del programa, donde fueron recibidos por Santiago del Moro y el panel del debate. Con humor, el presentador los saludó y los comparó con los inicios del grupo en el mítico boliche Cemento, destacando la peculiaridad del entorno del reality.

Explorando cada rincón de la casa, los músicos se sumergieron en la atmósfera del programa, antes de dirigirse al SUM preparado especialmente para la ocasión. Allí, frente a los participantes y bajo una atmósfera de emoción, Ale y Juliana entonaron los principales éxitos de su carrera, incluyendo temas como Perfecta, Mentía, Don y Fantasmas en la casa. “A ver si me muestran quién salta más alto en la casa de Gran Hermano”, gritó Ale, mientras entonaba una de sus canciones.

El espectáculo de Miranda! no solo brindó un momento de entretenimiento y diversión para los concursantes, sino que también fue un homenaje al talento y la música nacional, dejando una experiencia inolvidable en las instancias decisivas del reality.

La decisión del líder de la semana

Este jueves, además de ver el show de Miranda!, se supo el movimiento estratégico que hizo Martín, El Chino, el líder de la semana: tuvo que subir a uno y bajar a otro, sobre la base de la placa armada el miércoles en función de las nominaciones de los ex que generó sorpresa en el reality.

Rumbo al domingo quedaron en placa: Furia, Virginia, Darío, Emmanuel y Nicolás. Bautista quedó afuera, pero, al ser el único, El Chino volvió a subirlo y decidió sacar a Darío. El domingo, uno de los cinco nominados dejará la casa, para que queden seis rumbo a la final de 7 de julio. Y el lunes entrarán en la casa familiares y afectos cercanos de los jugadores para quedarse unos días y competir por un premio especial. En principio, no serán los mismos nombres de parientes y amigos que ingresaron hace tres semana.

Dos famosos entrarán a Gran Hermano con una misión especial

Según reveló este miércoles Ángel de Brito en LAM (América), se trata de Pichu Straneo y Nazareno Mottola. Las celebridades realizarán sus imitaciones de Emmanuel y Furia, respectivamente. Tal como usualmente hacen en el programa, La Peña de Morfi (Telefe), Pichu y Nazareno buscarán descontracturar el ambiente tras los días de tensión y discusión.

“Entran a la casa dos personas, en dupla. Con una misión, no se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene es turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo. Entran dos hombres, dos imitadores. Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma. Me encantan los dos”, comentó Ángel de Brito al frente de su programa.

Luego, el conductor analizó cómo interpretarían los participantes esta información del exterior: “Naza es Furia y Pichu es Emma. Ellos no van a poder creer. Más allá de que es redivertido la idea está muy bien, a mí me gusta, cómo impacta dentro de la casa. Es información. Entran dos que los están imitando afuera. ¿Por qué no entró un imitador del Chino, de Virginia?”.

