Mauro de Gran Hermano blanqueó su nuevo romance con una querida periodista

Mauro Dalessio fue pareja, en Gran Hermano , de la polémica Furia , pero la relación terminó de muy mala manera, con la joven diciendo que el rugbier tiene tendencias homosexuales ocultas y no las confiesa por temor a su madre y sus amigos.

El joven ignoró completamente las palabras de su ex y prefirió aprovechar su salida de “Gran hermano” para conquistar a una de las mujeres más bellas de Argentina.

Mauro está en pareja con Antonella Ravinale, una de las periodistas estrellas de C5N, y lo contó en “A la Barbarossa”: “Salimos un par de veces, nos estamos conociendo. En un boliche estuvimos, pero nos conocemos de las redes. La empecé a seguir, ella ya me seguía y reaccioné a un par de sus historias. Después fue como cualquier tipo de charla”.

La joven licenciada comenzó su carrera en Crónica y luego pasó a Canal 26, donde conducía el noticiero de la mañana junto a Eduardo Serenellini, actual secretario de Prensa de Javier Milei.

Hoy Antonella trabaja en C5N, donde está al frente de las noticias ambientales.

Las palabras de Furia sobre la sexualidad de Mauro

Juliana les dijo a sus compañeros: “Para mí es el nuevo gay de la casa, no ha salido del closet por su mamá. Él ya me lo contó a mí, está en un entorno en el que lo pueden destruir, o sea, ¿viste cuando vos no querés ser destruido por tus amigos o tu familia?”.

Y agregó, ante las dudas del resto de los participantes sobre sus palabras: “Es un tema muy sentimental, por eso él llora tanto, porque tiene un dolor, pero bueno cada uno sale del closet cuando quiere o cuando puede”.