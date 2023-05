Shakira sacó un nuevo video musical con sus hijos y da un golpe al ego de Piqué

Shakira sigue dando que hablar y le pega a Gerard Piqué que a esta altura ya está en el piso. La cantante colombiana está viviendo un momento de explosiva productividad tras separarse del ex futbolista que la dejó por una chica de 22 años y ya le dedicó varias canciones que son un éxito.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba", arranca diciendo la letra de la canción en la que se puede ver a Shakira sentada en un piano junto a sus hijos. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos del video es cuando Sacha y Milán cantan junto a su madre.

Muchos sintieron esto como un golpe al ego de Piqué que, finalmente, se da cuenta de que sus hijos no eligieron el fútbol y, en cambio, prefieren el arte como su madre.