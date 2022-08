Sebastián Yatra enamorado de la hija de un intendente porteño: besos y noche de pasión

Es que se trata de Mika Ishii, la hija de Mario Ishii intendente de José C. Paz. Los detalles el encuentro se filtraron porque se vieron en un boliche de Buenos Aires y luego ella misma, para nada discreta, terminó por confirmar que Yatra la "eligió" para pasar la noche con él.

“Estuvimos bailando y ahí aparecieron un montón de cámaras que filmaron lo que se vio”, dijo Mika Ishii sobre el encuentro con Sebastián Yartra. La joven, además de ser hija del intendente, tiene 26 años y trabaja como modelo hace tres años en Milán.

Ella aportó detalles sobre el encuentro con el colombiano. “Nos llevamos muy bien en el boliche, es muy buena onda. Es re buena persona, que se puede charlar y tiene linda voz”, dijo la rubia.

La joven reveló que se fue con Sebastián Yatra al hotel donde se hospedaba, que allí desayunaron pero no quiso dar precisiones sobre si hubo o no un encuentro más íntimo. Sin embargo, Mika Ishii no es sonsa y le dio algo a la prensa para que se entretenga: "No me desilusionó", dijo.