Se filtró la fortuna en dólares que cobró Tini Stoessel por ir al programa de Susana Giménez

Tini Stoessel estuvo en el último programa de Susana Giménez , pero la visita no le salió gratis a la gran diva de la televisión argentina: el periodista Juan Etchegoyen reveló cuánto cobró la joven por ir al emblemático ciclo de Telefe.

Etchegoyen reveló: “Lo que me contaron es que el equipo de Tini puso algunas condiciones para aceptar la propuesta de Telefe. Cosas que tienen que ver con el pasado de la intérprete, sobre todo el escándalo de su inicio de relación con Rodrigo De Paul, había cosas que a ella no le copaban recordar ni hablar. Ella siente que eso ya fue y hoy vive un presente diferente. Y lo que quiero contar es que, según me cuentan desde adentro de Telefe, Tini fue la mejor pagada del ciclo y el mayor gasto en entrevistas del ciclo”.

El periodista fue sincero: “A mí me deslizaron la cifra de 30 mil dólares que habría cobrado la intérprete para su visita a lo de Susana. Recordemos que trascendió que Pampita cobró 10 mil. Además, lo que me dijeron también, es que pidieron que no se hable de Young Miko, quien es la nueva pareja de Tini, según tengo entendido, y por lo que te conté hace mucho tiempo en este programa”.

El pícaro guiño entre Tini Stoessel y Young Miko

En su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen más de 21 millones de personas, Tini escribió: “Ayer en Susana. Qué lindo volver a vernos. Gracias por recibirme con tanto amor, los amo demasiado. Lo disfrutamos un montón. Susana, te adoro”.

Young Miko comentó el posteo diciendo: “Lo hermosa e increíble”. Stoessel le respondió: “Vos, mi vida”.