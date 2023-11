Se confirmó la noticia más triste sobre Karina Mazzocco

Marina Calabró comenzó contando: “Le escribí a José Núñez, responsable de Jotax, pero ya me había dado un poco de sospecha que desde la gerencia artística no me lo negaron. Después me llegó un mensaje que les envió al equipo de Karina un decisor del canal, que decía lo siguiente: ‘Lo del tweet de enero, nada de nada definido para el verano aún. Se están evaluando opciones en el canal para enero y febrero. Cuando haya algo concreto lo primero que haremos es hablar con los equipos de producción y aire. ‘A la Tarde’ es un tanque de América y está programado para el 2024, así que nadie se debe preocupar por su trabajo, por suerte. Sigan así que tenemos un éxito”.

Sin embargo, Calabró remarcó: “Pero, en lugar de ser un mensaje tranquilizador, al mencionar febrero que antes no lo habían dicho, me terminé de preocupar, así que le escribí a Tinelli y le dije que estaba indignada porque levantaba a Mazzocco . Y, textual, él me respondió que se tomaban un mes de vacaciones y volvían con todo en febrero. Además, me dijo que la cuidaba y que le gustaba ella y el programa”.

Esto no convenció a la periodista: “Yo fui al hueso y hablé con una fuente que es un poco más arriba que todos los que le mencioné, y me dijo que a Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez menos, porque siente que a ella no le interesa el ‘Bailando’ y se nota al aire . Además, tampoco compra la agenda de los ADN y cosas vintage. En la interna del canal, nadie los defendió demasiado, la gerente general sólo quiere achicar y además a los accionistas tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza . La idea sería que ‘Intrusos’ vaya de 13 a 15:30 horas y ‘DDM’ de 15:30 a 18:00″.

Marina remarcó: “Esta es la peor noticia con la que nos podíamos encontrar. Por ahora, lo confirmado en letra de la gerencia de programación es que se discontinua por el mes de enero, pero en la letra del mensaje enviado a producción el riesgo es que sea enero y febrero. Lo que pasa es que, cuando sacan un programa del aire se corre el riesgo que la cosa funcione sin él, porque además hay un tema de presupuesto: es más barato tener al aire dos programas que tres. No sé, a mí me da desconfianza. Me da mala espina”.