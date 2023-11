Del amor al odio: criticaron, y mucho, a la profesora de inglés de Julián Álvarez

Sara publicó una historia caminando en las inmediaciones del estadios con una camiseta Albiceleste. Luego mostró una fotografía con la canción “Argentina” de Trueno y Nathty Peluso. Sin embargo, los seguidores de la portuguesa empezaron a comentar: “Lo distrajiste a Julián”, “con razón la Araña no la vio ni cuadrada”, “ahora entendemos a Julián”, entre otros.

La profe de Julián Álvarez pidió ayuda para preparar un mate, pero las respuestas fueron muy fuertes: “No va”

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez, disfruta de la vida en la Argentina. Y, en ese sentido, incursionó en la tradición que apasiona a todos los locales: el mate. Un ritual fundamental del día a día. La influencer mostró en sus redes sociales cuál se compró, pidió un consejo a sus seguidores de cómo se prepara y las respuestas que recibió fueron contundentes.

“Hoy me aventuro con el mate. Compré uno, pero nunca me animé a prepararlo yo misma. ¡Es el día de cambiar eso! ¿Algún consejo para una novata en esto?”, escribió Sara en cuenta personal de Instagram.

Las respuestas de sus seguidores no tardaron en aparecer y recibió comentarios como: “mate de vidrio no va”, “disfrutarlo con amigos”, “mirá un tutorial” y “la bombilla no es una cuchara”.

image.png

Quién es Sara Duque, la profesora que se hizo famosa por darle clases de inglés a Julián Álvarez

A los 17 años participó en su primer programa de intercambio de idiomas. Esto la llevó a continuar sus estudios en Derecho, y aprendió otras lenguas junto con su título principal. Obtuvo 8 becas para estudiar derecho en el extranjero.

A los 21 años se trasladó a Estrasburgo, donde tuvo su primera experiencia laboral en el Consejo de Europa. En 2015, tuvo la oportunidad de experimentar la vida en Bremen, mientras estudiaba derecho alemán.

Más tarde se trasladó a Bélgica para estudiar Derecho Europeo en el Colegio de Europa. Allí trabajó como abogada durante tres años y el hecho de que siempre le gustaron los idiomas le permitió dedicarse un tiempo a las traducciones (traducciones legales y no legales).