Se accidentó uno de los hijos de Wanda Nara

La propia diva subió tres fotos a sus redes sociales donde muestra como el adolescente tiene una de sus piernas enyesada. Junto a las imágenes escribió: “Dentista con Coki. Y Benchu, mi bomber, que estará unos días sin jugar”.

Wanda Nara no quiso dar ningún detalle al respecto del accidente, pero la noticia generó mucha preocupación entre sus fans, porque el yeso cubre prácticamente toda la pierna del joven y lo obliga a movilizarse con muletas.

Lo que contó Wanda sobre su salud.

Días atrás, ante los comentarios de Jorge Lanata diciendo que padecía leucemia, la animadora de Telefe escribió un contundente texto en sus redes sociales donde hizo, precisamente, mención a sus hijos: “El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.