Santiago del Moro defendió y justificó a Furia tras sus violentos insultos hacia los ex participantes de Gran Hermano

El conductor estrella de Telefe normalizó los insultos de la jugadora contra sus ex compañeros. En su programa radial, Santiago del Moro expresó: “Cuando se genera este nivel de delirio, vuelvo a lo mismo: es un programa de televisión y una competencia . Ella ayer estaba muy sacada, pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran”.

En las redes sociales destrozaron al animador por sus palabras: “Ella podría ahorcar a Arturo en vivo y él va a decir que es un programa de televisión”; “Qué asco me da. No podés ser tan enfermo de justificar comentarios que le pueden arruinar la vida a alguien”; “Todo vale para sumar un punto de rating”; “Ya está todo arreglado: sabemos que Furia gana la final después de esto”; “Santiago te justifica cualquier cosa con tal que Telefe siga facturando con los escándalos de esta piba. No sé quién es peor: si él o Laura Ubfal”.

¿Qué pasó con Furia en “Gran Hermano”?

Juliana Scaglione se acercó a la puerta y comenzó a insultar a Joel Ojeda: “Volvete a tu casa, ****. ¡Falso, falso! ¡Hijo de ***! ¡Vizcachero de m***! ¡Gil! ¡No tenés grupo, no te quiere nadie, a tu casa, ramero!”.

Luego apuntó contra Coty Romero y criticó su cuerpo: “¿Qué le pasó? La veo muy morrudita. ¿Qué le vas a gritar a esa pobre chica? Si no entiende nada. ¡Qué tonta que es!”.

Sobre Catalina Gorostidi, quien formó parte del grupo de “Las Furiosas” con Agostina Spinelli, lanzó: “¡Andá a tu casa, Catalina. Sos una mentira. Me re ****”.

Cuando todos empezaron a ser llamados al confesionario para nominar, Juliana aprovechó y apuntó nuevamente contra Coty: “Y a ésta la echaron de su ‘Gran Hermano’ y la metieron acá para darle laburo a la pobre porquería esa”.

Catalina fue la última en retirarse de la casa y Furia aprovechó para decirle: “¡No tenés guita y no te alcanza! Ni porque te acuestes con alguien de producción se te va a dar, así que... ¡chau! ¡Cerrá bien la puerta, crota, porque me la pasó limpiando como una n*** de m***!”.