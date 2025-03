Salió a hablar Maxi Trusso tras el golpazo en un show: "Fue un delirio"

Maxi Trusso, el productor de música argentino, protagonizó un blooper en un show . Se largó de un escenario, sus fans no lo sostuvieron y cayó, muy fuerte, contra el piso provocándose diferentes lesiones. El caso quedó grabado y el video rápidamente se viralizó.

Ahora, en diálogo con TN, el artista se sinceró y explicó por qué tomó esa decisión: “Lo había hecho varias veces, pero esta vez exageré. Me tiré desde dos metros, como si fuera una pileta. Fue delirante. Yo no avisé tampoco, fue un delirio. Me sorprendió hasta a mí”. “Sentí tanta emoción, tanta alegría, viste, durante el show, que, bueno, cometí esa locura”, sumó.