Sabrina Rojas le respondió a Flor Vigna tras ser señalada como la responsable de su separación

La versión de Sabrina Rojas

A raíz de las declaraciones de la bailarina, la mirada volvió a recaer en Sabrina ya que Castro decidió mantenerse al margen de la opinión pública: no solo no da notas periodísticas sino que tampoco sube contenido de índole personal a sus redes sociales. En ese sentido, este jueves Rojas compartió algunos mensajes en su cuenta de Instagram que despertaron la interpretación de los internautas.

Cabe destacar que en más de una oportunidad la actriz utilizó algunas frases y mensajes con doble, o triple, sentido para apuntar contra ciertas personas en determinadas situaciones. Por ello, el “Respiro profundo...”, escrito en letras blancas sobre fondo negro no pasó desapercibido para sus más de un millón de seguidores, ya que por ese entonces se viralizaban las mencionadas acusaciones de Vigna.

Paralelamente, en el siguiente video se mostró acompañada en una cena en su casa: “Amigas al rescate, se vinieron a casa a mimarme...”, indicó. En el video, se ve como preparan unos ravioles con estofado, mientras de fondo suena “Todo sigue igual”, de Viejas Locas. Una declaración de principios en un tiempo de tormenta, buscando mantenerse al margen de la ola mediática, al menos de manera explícita. Además, compartieron unos tragos para relajar.

Flor Vigna apuntó contra Sabrina Rojas por su separación de Luciano Castro: “Tuvo que ver un montón”

Hace unos días en diálogo con Socios del Espectáculo, le consultaron a Flor Vigna sobre su separación con el actor. En ese momento, el cronista le recordó su anterior canción, “Picaflor”, que estaba destinada a su expareja Nico Occhiato y le preguntó si había hablado con Castro sobre su tema nuevo que le había dedicado y se llama “Puedo solita”. “Sí, con Lucho he hablado y está todo bien”, respondió ella y esto le abrió la puerta al notero para consultarla si creía que había alguna posibilidad de reconciliarse con el actor.

La verdad es que no, y un poco lo explico en la canción. Nosotros sabemos por qué no, son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, estar mejor y aceptar es mejor no estar juntos”, señaló. Y ante la pregunta sobre si Rojas había tenido algo que ver con la ruptura, fue contundente: “Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”.

Por último, aseguró que habló con Rojas para acercar estas posiciones. “Lo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención que no, no quiero hablar. No quiero darle lugar a eso”, concluyó la bailarina y dejó en evidencia que está todo mal entre ellas.