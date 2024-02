Flor Vigna lanzó una nueva canción con un tremendo mensaje para Luciano Castro y Sabrina Rojas: qué dice la letra

Flor Vigna presentó el tema diciendo: “Valiente desde 0. Escribí esta canción por que la necesitaba. Me sentía muy desmotivada, necesité parar y encontrarme. ¿Te pasó? Si estás entre injusticias, entre noticias feas, entre el adiós de quien amás (o la prueba que a cada uno nos toca pasar) espero que esta canción te acaricie y te haga sentir que siempre podés ser valiente desde 0”.

La joven agregó: “Te prometo que del otro lado (si te lo proponés) está la versión más pura y potencial de vos, ni te imaginas todo lo que podés lograr si ves esta crisis como OPORTUNIDAD ♥ (vos podés). Gracias de corazón por abrirse tanto conmigo, muchos me contaron su historia, otros me recomendaron frases, libros y pelis. Me siento muy acompañada por ustedes en mi parte más vulnerable y también cuando llegan los logritos. Dale, que pasamos las malas juntos, y transformamos todo ”.

La letra de “Valiente desde 0” es la siguiente: “A veces la vida se pone injusta, pero el premio para el que se la rebusca. / Siento, creo que yo puedo ser valiente y contestarme esta pregunta. / Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta, todos tenemos una herida que nos gusta. / Siento, creo que yo puedo ser valiente desde cero, todo empieza por mí hoy”.

En la grabación puede verse a la joven llorando de manera desconsolada frente a las cámaras.

Muchos cibernautas leyeron la frase “Cuánto tiempo pierdo con lo que me asusta” como un terrible palito contra Luciano Castro, su ex pareja; y “A veces la vida se pone injusta” como un ataque contra Sabrina Rojas, que salió a cuestionar a la cantante duramente por hablar de sus hijos, sin aceptar sus constantes pedidos de disculpas.