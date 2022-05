Rusherking tuvo que hablar con sus padres tras conocerse el romance con la China Suárez: qué les dijo

El cantante de trap tiene 21 años y la China Suárez 30 pero a ellos no les importa esa diferencia de edad y viven el amor a pleno. Invitado a PH Podemos hablar , a Rusher le sacaron el jugo. Aprovecharon para preguntarle cómo es Eugenia en la intimidad, cómo se conocieron y qué dicen sus padres de la exposición mediática del joven que, con este romance, se multiplicó.

"Yo a mis viejos les digo que no crean todo lo que se dice. Vos prendés la tele y ya es cualquiera el título. Siempre les digo que primero me llamen y me pregunten", dijo el cantante santiagueño ante la pregunta de Andy y de otros invitados que estaban igual de curiosos por saber todo.

la china y rusher.webp La foto que la China Suárez subió junto a Rusherking.

Rusherking también contó que él habla con sus padres sobre la China y les dice cómo marcha la relación para que puedan estar tranquilos. "Mis papás están tranquilos porque yo les cuento sobre Eugenia. Les digo que para mí es una persona muy buena, que me cuida mucho y me quiere mucho. Estamos muy bien", remató dejando a los invitados de PH Podemos hablar boquiabiertos. Para todos los habladores.

El cantante vive la cima de su carrera y acaba de lanzar "Bandido", un tema que puso muy orgullosa a la actriz que le demostró su amor por redes sociales. La pareja, según también relató Rusher, se conoció primero por Instagram y luego tuvieron un primer encuentro en Madrid. La historia, sin embargo, se concretó en Argentina donde los dos se han vuelto inseparables.

Hace unos días ambos fueron sorprendidos por un periodista cuando salían de un hotel en Recoleta. La grúa se había llevado sus autos y vivieron un momento desagradable. Sin embargo, nada parece importarle a los enamorados.