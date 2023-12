Rosina le chupó los pies a otra participante de "Gran Hermano 2023" y declaró: "Soy traviesa"

“Gran Hermano” no deja de generar contenido provocativo y, en este caso, ocurrió una situación realmente picante.

Todo comenzó cuando Rosina le acarició los pies a Sabrina , quien le preguntó si no le daba asco.

“¿Los tenés limpios o no?”, consultó la uruguaya. Y ante la respuesta afirmativa de su compañera, aclaró: “¿Por qué me daría asco? Es como besarte la mano”.

Sus compañeros no estuvieron de acuerdo y le dijeron que los pies sudan más y están en contacto permanente con el piso.

“¡Qué impresión!”, exclamó Sabrina, al sentir que Rosina le besaba el pie.

La uruguaya redobló la apuesta: “No sé si chuparle el pie, porque es demasiado. Animarme, me animo”, aseguró.

Sus compañeros le pidieron que le chupara el dedo gordo y Rosina confesó: “¡Mirá si me gusta!”

Muy picante, la joven comenzó a jugar con el pie de Sabrina, mientras recitaba una clásica canción infantil: “Este dedito le puso sal, el otro le dio azúcar, el otro llevó el pan, y este dedito se lastimó, y este pícaro gordito se lo comió”.

“Te hago masajes si querés”, le ofreció finalmente a su compañera, pero el resto de los participantes preferían algo más jugado y le exigieron: “Dale, si dijiste que te gusta chupar pies”.

Rosina explicó: “Paren, va a salir que me gusta chupar pies, y no me gusta”.

Sus compañeros empezaron a especular con los posibles titulares que le dedicarían los medios a la uruguaya: “Morocha loca chupa pies de rubia”; “Morocha chancha y traviesa”.

Rosina reconoció, ante la risa de sus compañeros: “Es que yo soy traviesa”.

Emanuel no aguantó más y dijo lo que todos pensaban: “¡Esto es un montón, es una banda!”.