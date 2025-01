Rodrigo de Paul se olvidó de Tini en brazos de una modelo: quién es su nuevo amor

El conductor sumó más información: “Quiero decir también que en su momento Rodrigo se comunicó conmigo para desmentirme la relación. Rodrigo me dijo literal que no la conocía y ahora ha aparecido un video que siembra dudas. Las imágenes que estás viendo son de hace una semana exactamente en el departamento de la chica y atrás parece que asoma Rodrigo”.

Para evitar que lo desmientan, el periodista hizo una aclaración muy importante: “Lo que estás viendo me lo envía una persona que estuvo adentro de esa fiesta correspondiente al Día de Reyes. No se ve claramente que sea Rodrigo, pero es muy parecido a él si es que no es”.

Picante, Etchegoyen señaló que entre el futbolista y la influencer se vivió una situación muy íntima: “Baile, risas y complicidad se ve en el video. Personas celebrando la vida y disfrutando de una velada madrileña”.

Por supuesto, tras viralizarse esta grabación todos esperan la reacción de Tini Stoessel ante la nueva situación sentimental de su ex pareja. Hasta ahora, la joven evitó hacer declaraciones al respecto, pero muchos cibernautas especulan con la posibilidad de que, muy pronto, la cantante haga alguna referencia al tema cuando interactúe con sus fans o, incluso, que le dedique una canción al hombre con el que compartió un tiempo considerable y con el que, según indican todos los rumores, llegó a pensar en casarse.