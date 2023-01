Rodrigo De Paul felicitó a Bizarrap pero tuvo que borrar el comentario porque lo mataron: mirá todo lo que le dijeron

Rodrigo De Paul hay algo que no tiene y es cintura mediática. Entre los chats que filtró con su ex, Camila Homs que lo dejaron mal parado a él y las barbaridades que dicen de Tini Stoessel, lo mejor que podía hacer era quedarse callado, pero no.

“Sos el uno, amigo”, le dijo De Paul a Bizarrap para felicitarlo por los 26 millones de reproducciones que tiene el video con Shakira. Sin embargo, los seguidores no se tomaron para nada bien este comentario y se lo hicieron saber.

"Agradecé que Camila no canta", le dijo uno, haciendo referencia a los secretos que la ex de Rodrigo no revela a la prensa. Fueron tantas las críticas que el futbolista terminó borrando el comentario para evitar más escándalos. Se ve que le está faltando un amigo que le diga "che, no da". Mirá el comentario que generó polémica entre los seguidores de Bizarrap.