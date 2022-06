Rodrigo De Paul deja sola a Tini Stoessel en Ibiza y se vuelve a la Argentina: los motivos

Rodrigo De Paul estaba viviendo unas románticas vacaciones con Tini Stoessel y tenía planeado quedarse en esas paradisíacas playas por unos días más. Sin embargo, la demanda que le inició su ex, Camila Homs , logró agüarle la fiesta.

C Pikó Tini Stoessel y De Paul no hacen caso a la advertencia de Messi

“No va a haber juicio, Rodrigo de Paul, que tenía todavía planeado unos días más con Tini en Ibiza, se tomó un avión de urgencia y viene a Argentina a calmar todo”, dijo en el programa de espectáculos Rodrigo Lussich.

El objetivo de De Paul es arreglar la millonaria demanda que encaró Camila Homs para que se haga cargo de los años que ella perdió y de la cuota alimentaria de los dos hijos que tienen.

"Quiere poner fin a esta situación con Camila Homs para emprender su vida feliz con la cantante. Viene a arreglar sí o sí toda la cuestión legal”, agregó Adrián Pallares.

tini y de paul 2.webp Tini Stoessel y Rodrigo De Paul de vacaciones. (Foto: Revista Hola)

La millonaria demanda de Camila Homs a De Paul

Camila Homs está decidida a obtener lo que le corresponde y, por eso, comenzó la demanda por cuota alimentaria y la división de los lujosos vienes que tenía el matrimonio.

Camila le exige a De Paul una compensación económica de entre 4 y 6 millones de pesos, cuatro propiedades en Puerto Madero y una cuota alimentaria que corresponde al 10% del sueldo del futbolista que sería destinada para mantener a los dos hijos que tienen.

El objetivo de Rodrigo De Paul es que la cosa no llegue a juicio y que puedan arreglar con su ex en una medición judicial previa. Esto último, también es un pedido que Tini Stoessel le hizo a su novio. No quiere escándalos que perjudiquen su carrera.