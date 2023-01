Ricardo Darín habló de la nominación al Oscar de 'Argentina, 1985': qué dijo

La historia protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani que recrea el juicio a las juntas militares tras la última dictadura militar en Argentina competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

“No me había subido mucho a la maquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro”, dijo aún sorprendido por el anuncio de las nominaciones el mismísimo Ricardo Darín en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos (FM 89.9).

“Nosotros acompañamos a la película a muchos lugares a donde no conocían nada de la historia, no dominaban el tema y yo creo que lo que se valora mucho es el guion, la dirección y las actuaciones. Después, por supuesto, sí tiene un gran valor la reivindicación de lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y creo que eso también empuja pero la película fue considerada en términos generales, como película”, asegura sobre si cree que la cinta es considerada por su impronta política.

A mí me tocó, como a muchos, verla en el cine y ver lo que generaba en el público”, introdujo el tema Sietecase, sobre la reacción de la gente a la hora de enfrentarse con la historia. En ese sentido, Darín coincidió: “Impresionante esa especie de subibaja emocional. Yo creo que eso se debe a que tiene un guion muy sólido, muy inteligente, valiente al mismo tiempo, porque asume las posibles controversias que podría generar el guion las asume y las pone arriba de la mesa, y es muy valorado. Y eso hace que, pienses lo que pienses, tengas la tendencia que tengas, no puedas dejar de considerar que es justo volver poner este tema arriba de la mesa”.

