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Presentación

Ricardo Arjona marca un nuevo récord en Argentina: de qué se trata

El guatemalteco alcanzó un hito sin precedentes en la música en vivo del país con su gira “Lo que el seco no dijo”

Por Agencia NA
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El cantante guatemalteco Ricardo Arjona se convirtió en el primer artista solista internacional en alcanzar 14 shows en uno de los recintos más importantes de Argentina, al sumar una nueva fecha en el Movistar Arena, luego de haber agotado 13 funciones en el microestadio.

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Según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el logro confirma el vínculo extraordinario entre Arjona y el público argentino, que responde función tras función con salas colmadas y, así, con producción de Fenix Entertainment, se presentará también el 25 de mayo de 2026 en Buenos Aires.

Las entradas saldran a la venta, este mismo jueves a partir de las 16 horas.

El artista logró un sold out en los conciertos del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo y la gira “Lo que el seco no dijo” se consolidó como la producción más ambiciosa y espectacular de toda su trayectoria, con una puesta en escena inédita.

El tour fue inaugurado el 30 de enero pasado, con un concierto agotado en el Allstate Arena de Chicago, que fue seguido por más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico. El tour, que sigue a su histórica residencia de 23 shows en Guatemala a finales de 2025, presenta una escenografía teatral y monumental.

El repertorio abarca cuatro décadas de carrera, desde clásicos hasta canciones de su más reciente álbum Seco. Arjona reafirma su lugar como uno de los artistas latinos más convocantes.

Además, el intérprete anunció que trabaja en un nuevo proyecto discográfico que lleva el nombre homónimo de su tour.

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre de 2023 realizó dos presentaciones en el estadio Vélez Sarsfield, también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

FUENTE: Agencia NA

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