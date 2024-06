Raúl Rizzo reapareció y atacó a Guillermo Francella: "Él habla porque tiene la..."

Rizzo aseguró: “ Es un momento muy duro, difícil y tremendo y a nivel país tenemos una inflación espantosa, está cayendo el trabajo. No hay producción ni perspectivas. Retienen alimentos que la gente necesita. Es perverso, cruel lo que está sucediendo . Estamos viviendo un momento espantoso. Esos son los términos que definen al gobierno de Milei, perverso y cruel, hay un grado de perversión que no tiene límites . Parecería que disfrutan con el dolor de la sociedad”.

El actor reconoció: “Notablemente me afecta esto que está pasando como a todo ciudadano argentino. Todo es inaccesible y uno se va achicando en cosas básicas, no te hablo de viajes, te hablo de cosas cotidianas. Las declaraciones de Guillermo Francella no las comparto para nada. Hay 20 mil millones de medidas que se pueden tomar sin llegar a un ajuste tremendo y despiadado como el que está tomando este gobierno, él habla porque tiene la panza llena y habla desde un lugar de egoísmo. Me sumo a esas críticas a Francella, no se puede tomar el ombligo todo el tiempo”.

El actor adelantó: “Si esto sigue de la manera que viene, con este gobierno nos quedamos sin sociedad ni pueblo. ¡La cantidad de estallidos sociales que va a haber! La Argentina tiene un camino oscuro, negro, y si se lleva a cumplir el mandato de este hombre terminaremos de una manera espantosa. Si en seis meses ha llegado a este punto, no me quiero imaginar dos años más. Es de terror lo que se viene, ya estamos en una zona de pánico”.

En ese punto, Rizzo soltó sus frases más fuertes: “Yo deseo que Javier Milei no pueda cumplir su mandato de presidente porque es un espanto a lo que nos está llevando. Hay una falta de democracia, ha impuesto leyes por decreto. Ese DNU es una cosa espantosa, pide la suma del poder. No cree en el funcionamiento de las cámaras. Ha hecho mérito suficiente desde varios puntos de vista para merecer un juicio político, juicio político para llevar a cabo con toda la rigurosidad que pueden dar lugar a una Asamblea General Constituyente que lo reemplace a él como gobierno y que llame a nuevas elecciones, no estoy hablando de golpe, estoy hablando de hechos que posibilitan la Constitución y la democracia. Él ha ofendido a presidentes de otras naciones con las cuales tenemos comercio fluido, como Brasil o China y ahora van y le pide la escupidera a esos países, tuvo que pedir que traigan gas de Brasil porque no tenemos gas cuando salía 40 millones de dólares el gasoducto que hubiese permitido pagar más barato el gas y de mejor calidad y no la carencia de gas que hoy tenemos”.