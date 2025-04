Quién es "Lechuga", el nuevo novio de Sabrina Rojas: la romántica foto con la que blanquearon el romance

La pareja de la actriz es un empresario de la noche, tiene un bar y un boliche y estuvo casado con Flor Parise, actual novia de Karina Jelinek y con quien tiene un hijo de 11 años. La imagen de Sabrina y su novio estuvo acompañada por la canción “Todo el día así” de la banda porteña Koino Yokan. “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte?/ ¿Cómo decir qué siento sin explicarte?/ Y quiero estar así“, canta el dúo.

Sabrina Rojas subió una foto con Lechuga, su nuevo amor

image.png

A finales de marzo, Sabrina Rojas fue consultada acerca de este vínculo, luego de que Yanina Latorre contó en LAM su nuevo interés romántico. “Estoy disfrutando de la vida. Soy una mujer que renació, que disfruta, que vive, que se divierte, que sale con amigas. Yo amo bailar. Estoy como recuperando tiempo... tiempo que estuve muy quieta, así que disfruto, yo renací”, señaló, en aquel momento.

“Hace cinco minutos que conozco a alguien, cinco minutos, no se puede poner títulos, es como raro. Querer disfrutar de alguien e intentar ver qué... pero lidiar con el apuro que no sé si yo. No es que me hago la misteriosa”, respondió, sobre la versión, sin desmentir que se estaban conociendo.