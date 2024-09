Quién es la famosa cantante que se convirtió en la tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Pampita, respondió con otra pregunta: “¿Si en algún momento me gustan las mujeres?”. La periodista aceptó esa condición: “Claro, una mujer que digas: ‘me calienta’”.

Pampita fue sincera: “Lali (Espósito). Es una diosa, hot, debe ser bárbara en la cama, tiene una pinta que es una bomba, pero no me escribas, Lali, porque todavía no me gustan las mujeres. Pero si hay que apostar... ¿Pero la viste bailando en el escenario? No, no, diosa”.

Apenas se enteró de estas declaraciones, Lali Espósito le respondió: “Che, díganle a Pampa que yo re toy, eh. Diosaaaa”.

Los cibernautas, al ver de nuevo este video, dejaron toda clase de comentarios malvados: “Con razón Moritán…”; “Por eso la gorrean”; “No la aguantó ni el feo del marido a Pampita, por eso va a empezar a probar con Lali”; “Con razón se separó”; “A ver, Pampita es hermosa, pero para mí debe ser muy mala en la cama, no puede ser que a una mina tan linda TODOS los maridos que tuvo la hayan gorreado. Por desgracia nunca lo voy a confirmar personalmente, pero debe ser muy mala en la cama”.

Video de Pampita hablando de tener relaciones con Lali Espósito