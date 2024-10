Quién es el importante empresario español que conquistó a Fabiola Yáñez

A la luz pública Nuevos chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández: "Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo"

Ante la sorpresa de sus compañeros, el abogado dio más detalles al respecto: “Es español, se dedica al rubro alimenticio, no es ni una amistad colorida ni un chongo; es algo reciente que le dio mariposas en la panza”.

D’Alessandro cerró el tema contando: “Ella sale poco, a esta persona lo conoció en la casa de unos amigos, se lo presentaron, estamos hablando de una persona intachable”.

Emanuel López, uno de los mejores amigos de Yáñez, contó la mala experiencia que vivió con la ex primera dama cuando trabajó para ella: “La verdad que desde que llegué a Argentina aquel 10 de diciembre de 2019 toda la experiencia fue espantosa. Fue un infierno trabajar en Olivos. Realmente fue una pesadilla. Yo trabajé en Olivos hasta mitad de 2021, no hubo golpes de violencia física a Fabiola. Y eso lo sé porque yo trabajaba todos los días en la quinta, todo el día. Y no sucedió, porque Fabiola como amiga me lo hubiese comentado. Para ubicarte en el tiempo, estoy hablando antes de su embarazo y antes de la publicación de la famoso foto en Olivos. Sí presencié discusiones muy fuertes. He vivido situaciones muy incómodas que no le deseo a nadie vivir”.

El hombre añadió: “Yo no tengo vínculo con Alberto Fernández. Jamás él se contactó conmigo. Jamás recibí un llamado telefónico de él. Yo cuento mi verdad desde mi perspectiva y lo que viví durante 23 años de amistad y porque trabajé 1 año y medio, todos los días, dentro de la Quinta de Olivos, que era mi espacio laboral. No voy a permitir que absolutamente nadie me venga a dar indicaciones, a generarme miedo, ni a presionarme. Yo no le debo nada nadie. Y no recibo consejos de nadie. Si hablo es porque los periodistas hace años que me escriben. A mí me prohibieron durante mucho tiempo tener contacto con los medios”.