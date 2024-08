Qué son los "poppers", la droga que Marley habría usado con su denunciante por presunto abuso sexual

Sumado a eso, el denunciante aseguró que Marley le dio Popper, una potente droga que se inhala para aumentar el placer sexual. "Alejandro colocó en mi nariz una sustancia que se llama Popper, mientras me convencía para tener sexo en el jacuzzi. Me desmayé", dijo Molina.

image.png Marley fue denunciado por corrupción de menores

Qué son los Popper, la droga que habría usado Marley con su denunciante

Popper es el nombre común para una serie de sustancias químicas conocidas como nitritos de alquilo, generalmente nitrito de amilo, butilo o isobutilo. Originalmente fue desarrollado para tratar la angina de pecho y, sin embargo, se comenzó a popularizar en la década de 1970 como una droga recreativa debido a sus efectos inmediatos y efímeros.

Como toda sustancia tóxica, ya es nociva de por si y absolutamente dañina para la salud física y mental de cualquier persona. Pero más allá de ese concepto base, se trata de un líquido incoloro que se inhala y, según las estadísticas, su mayor uso es en prácticas sexuales.

La decisión de Telefe tras la denuncia contra Marley

No se va a levantar el reality ni la conducción de Marley, no hay bajada del canal para frenar ni para adelantar el programa que tiene fecha final en el mes de noviembre. Marley continúa siendo figura de Telefe. Este es el mensaje que me mandaron ahora», reveló Matías Vázquez en Socios del Espectáculo

«Si lo van a reeditar, ayer me dijeron que el programa no va a salir tal cual lo tiene editado. No sé si es quitarlo más de pantalla o qué. Yo creo que se la veían venir, por algo un Marley que durante todo el año pasado estuvo bastante ausente de la pantalla. Aparentemente tuvo que ver con decisiones del canal, venían de Jey Mammon, Corazza y Jésica Cirio», agregó Mariana Brey.