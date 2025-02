"Qué bien la pasamos": la postal que compartieron Sergio 'Kun' Agüero y Mauricio Macri

El ex futbolista de la Selección Argentina se alojó en la casa que posee el ex mandatario en Villa La Agostura, donde compartieron momentos con sus respectivas parejas.

Juliana Awada, ex primera dama, fue la encargada de compartir la postal del ex futbolista con el ex presidente: “Que bien la pasamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Un día antes, la esposa de Macri le había hecho un comentario a Sofía Calzetti, pareja del “Kun”, en una de sus fotos. "Qué lindo haberlas recibido", escribió Awada, a lo que la modelo y empresaria contestó: "La mejor anfitriona del mundo mudial, muchas gracias".

Además, la pareja del ex delantero de Independiente, Barcelona, entre otros, compartió diferentes postales junto a su hija, Olivia, en la residencia de los Macri.

La relación Macri-Agüero, data de vieja época

En pleno Mundial de Rusia 2018, el por entonces presidente de Argentina, se contactó con Agüero para brindarle el apoyo a la Selección en vísperas al partido contra Nigeria, que terminó dándole la clasificación a la Selección Argentina a los Octavos de Final.

Antes de la cita mundialista, el mandatario visitó a la Selección en el predio de Ezeiza para despedirlos. Allí, se los pudo observar varios minutos al “Kun” con Mauricio. Años más tarde, en pleno auge de Twitch, el ex funcionario inauguró la cuenta del PRO en el que fue consultado por el contacto más famoso que tenía en el celular.

“Qué sé yo... un expresidente. Me whatsappeo con varios. No sé... El Kun Agüero”, sentenció Macri, que se sorprendió cuando el dijeron que Sergio era “el rey de Twitch”: "Ah, ¿si? No me jodas. Lo voy a desafiar a hacer un vivo, entonces", remató.

Por otra parte, tanto el ex futbolista como el ex presidente comparten las mismas ideologías, siendo impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas en el país. Incluso, hace algunos meses, Agüero organizó la Copa Potrero, que causó rechazo en el mundo del fútbol y que “llegó para quedarse”.