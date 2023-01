Preocupación en GH: ¿peligra la continuidad de Marcos en la casa?

Si bien se perfiló como uno de los participantes favoritos en GH y que su excelente relación con sus compañeros lo salvó de estar en placa en lo que va del programa, Marcos sufrió una fuerte crisis y las especulaciones sobre su continuidad en el reality de Telefe no tardaron en llegar.

C Pikó

C Pikó Thiago dijo que tendría una cita con Nacho: la reacción de Daniela

En una íntima charla con Agustín, con el que más afinidad tiene en la casa, el joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “Siento que con los que de verdad se puede hablar así y que no sea el juego todo el tiempo o lo que conviene o no con viene, es con vos, Alfa y Thiago”, se sinceró Marcos.