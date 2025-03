Premios Oscar 2025: cuáles son los favoritos, rubro por rubro

Hace un año la película con más nominaciones al Oscar eraOppenheimer: tenía 13. La misma cantidad que este año tiene Emilia Pérez . Y el filme de Christopher Nolan cumpliría con el mandato no escrito -y por cierto, pocas veces cumplido- de que la más candidateada es la mejor, y se llevó los premios más importantes.

No debe haber nadie sobre la faz de la Tierra que, hoy por hoy ( la ceremonia arranca a las 21, transmite TNT y Max ), apueste a que el drama musical de Jacques Audiard va a repetir lo del filme con Cillian Murphy. Tal vez lo había al día siguiente de darse a conocer las nominaciones, pero el affaire Karla Sofía Gascón (viejos tuits xenófobos y racistas de la actriz transgénero que protagoniza el filme) le bajó la espuma a Emilia Pérez , y habrá que ver cuánto afecta a la hora de contabilizar estatuillas.

Para el premio principal suenan...

Pero para el premio principal, sin Emilia Pérez, no hay una favorita, ni dos, sino tres. Anora, de Sean Baker, El brutalista, de Brady Corbet, y Cónclave, de Edward Berger (el alemán, verdugo de Argentina, 1985 hace dos años, con Sin novedad en el frente) han tenido distintos premios y apoyos desde que comenzó la temporada de premios con los devaluados Globo de Oro.

Una apuesta, no segura, pero con olfato, aseguraría que en el mejor de los casos Sean Baker subiría no una ni dos, sino tres veces al escenario del Dolby Theatre a aceptar los premios a la mejor película, dirección y guion original. Sería un triunfo rotundo. Pero ¿los académicos no dividirán esos galardones?

Tres de los cuatro premios a interpretaciones parecen seguros: Demi Moore (La sustancia), Kieran Culkin (Un dolor real) y la mencionada Saldaña. Para actor protagónico Timothée Chalamet es la piedra en el zapato de Adrien Brody, que podría llevarse su segundo Oscar (ya tiene uno por El pianista). ¿Brody tendrá 2 Oscar, y Ralph Fiennes, protagonista de Cónclave, ninguno?

Guion adaptado, otra fija: Cónclave, que también obtendría el de mejor edición.

Los dos argentinos nominados

En el rubro efectos visuales no hay uno sino dos argentinos nominados. Son Pablo Helman, por Wicked, y Nelson Sepúlveda, por Alien: Romulus. Pero el ganador sería Duna: Parte Dos.

Hablando del musical con Cynthia Erivo y Ariana Grande, es probable que pierda en los rubros principales y deba contentarse con mejor diseño de producción, de vestuario y tal vez, sonido, sino es que se lo gana Duna: Parte Dos.

El brutalista se quedaría con mejor música original y dirección de fotografía.

La sustancia sumaría al Oscar a Demi el correspondiente a mejor maquillaje y peinados.

¿Qué nos queda? Mejor película de animación no será para Pixar, que compite con Intensa mente 2, sino para DreamWorks Animation, y para Chris Sanders (el director de Lilo & Stitch y Cómo entrenar a tu dragón) por Robot salvaje.

Y si Emilia Pérez era fija para mejor película internacional, ahora la favorita es la brasileña Aún estoy aquí, de Walter Salles (Diarios de motocicleta).

Pero por supuesto que el voto de los casi 10.000 miembros puede patear el tablero. En unas horas, lo sabremos.

