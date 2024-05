Premios Gardel: Lali Espósito arrasó, mirá todos los ganadores

El ganador del año pasado, Trueno, entregó el premio a Álbum del Año de esta nueva edición. Miranda se llevó el máximo reconocimiento de la noche ante un Movistar Arena colmado de público.

Canción del año: "Obsesion" de Lali

Lali, sin dudas, se convirtió en la artista más premiada en los Premios Gardel 2024. Tras ganar en la categoría Mejor álbum pop, la cantante se llevó una de las estatuillas más deseadas: Canción del año. Esta vez, le dedicó el premio a sus fans. "Esto es para ustedes, son los mejores del mundo", sentenció.

Mejor nuevo artista: Milo

"Hace dos años me estaba cagando de hambre y ahora estoy en los Gardel. Esto es ser Revelación más allá de la música", remarcó el artista quien le dedicó el premio a sus amigos y a su mamá.

Mejor álbum artista pop: Lali

"Este es especial. Me emociona particularmente. Hay mucho para decir de un disco que nos llevó años hacerlo. Lo único que puedo decir es Gracias, es la palabra que resume todo lo que siento. Mi familia y mis amigos son una pieza fundamental en este disco. Quiero compartirlo con todos ustedes, que me bancan. Fueron tiempos movidos para mi y estoy agradecida por todo el amor que recibo", enfatizó Lali, quien además les dedicó el premio a las víctimas del Lesbicidio en Barracas. "No nos acostumbremos a esto porque es la vida de la gente que merece vivir en libertad".

Mejor álbum conceptual: "Mercedes florecida", de Mercedes Sosa

Mejor álbum de folclore: "Eco" de Ahyre

Lali y un show poderoso con la diversidad como eje

La artista le hizo honor a su último trabajo discográfico y subió al escenario con la fuerza que la caracteriza y acompañada de integrantes de la comunidad LGBTQI+ para luego cantar la enérgica “Disciplina”. La sensualidad, los besos y la estética con cadenas y fuegos marcaron su performance.

Mejor canción de cuarteto: "La morocha" de Luck Ra

"Quiero darle un abrazo a Maluma que es el primer artista internacional que se anima a llevar al cuarteto al lugar donde nosotros lo que queremos llevar", manifestó el cantante cordobés.

Mejor álbum de artista tropical: "Porque te quiero", de Nico Mattioli

Productor del año: Facundo Yalve por "111" de Milo

"Estoy muy agradecido de hacer la música que me gusta y espero que este disco les haya gustado. Esto es una locura. Muchísimas gracias", agradeció el músico.

Mejor álbum pop: "Hotel Miranda", de Miranda

Con el carisma y la energía que los caracteriza, Ale Sergi y Juli Gattas agradecieron a todo el equipo de producción del disco premiado. "Viva el pop argentino", enfatizaron con el premio en mano.

Mejor álbum urbano: "Alma" de Nicki Nicole

"No sé muy bien que decir más bien quiero agradecerles a todos. Estoy muy nerviosa pero no quiero dejar de agradecer a los artistas que comparten terna conmigo. Gracias mi gente, por esto", agradeció la cantante rosarina.

Mejor canción urbana: MILO J || BZRP

Mejor video clip corto: "Quiénes son", de Lali

"Muchas gracias por haber votado este video que dirigí junto a Lautaro Espóstito, mi primo hermano y un gran creativo. Quiero compartir este premio con los fans. Y sobre todo a la gran Moria Casán. Gracias por sumarte a esta idea y se lo dedicamos a toda la gente que invierte su tiempo en criticar. Les deseamos lo mejor", agradeció la artista.

Mejor álbum artista de rock: "Herencia Lebón" de David Lebón

Premios Gardel 2024: los primeros ganadores

Álbum de jazz: Escalandrum por Escalectric

Canción de Folklore: Mery Murúa por “Baile eterno”

Canción de tango: Quinteto Negro la Boca por “Cicatrices”

Álbum de Chamamé: Flor Bobadilla y Abel Tesoriere por Aromas del tiempo

Álbum artista de Cuarteto: Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos por La Muela - LBC

Colección de catálogo: Ramón Ayala por El hombre que canta al hombre

Mejor álbum de rock: El mato a un policía motorizado por SÚPER TERROR

Álbum artista pop tradicional: Dany Martin por Toda una vida

Álbum Infantil: Canticuénticos por Para saber que te quiero

Álbum Instrumental: Chango Spasiuk por Eiké! (Entrar en el alma)

Artista pop urbano: Emilia Mernes por .MP3