Portazo y nuevo trabajo: Darío Barassi se cambiaría de canal, ¿a dónde va?

La señal quiere que Darío Barassi esté al frente del reality de talentos: “Primicia: Telefe estaría negociando con Darío Barassi para que se desvincule de El Trece y se sume a la señal de Paramount desde 2025. La idea es que sea el conductor de ‘Operación Triunfo’”.

Marina Calabró marcó que “Ahora Caigo” paga premios muy bajos, lo que tiene un efecto negativo en su performance: “Yo ayer discutía con un importante conductor de televisión, con el que hablaba del rating en general, y le decía que el programa de Darío Barassi regala poca guita. Me decían que no era fácil. ¡Pero Guido Kaczka regala tres palos por día!”.

La periodista ironizó: “¿Cómo puede ser que, a veces, no se lleven nada de lo de Barassi? Además, se caen en un agujero, en un pozo ciego. Fueron hasta ahí, ¡aunque sea regalale una licuadora, algo! ¡Ahí falta un canje! ¡Es un disgusto lo de Darío Barassi!”.

Darío Barassi debe ser de los famosos argentinos que más demuestra su amor en las redes y en el 9º aniversario de su casamiento no podía ser la excepción. El conductor sanjuanino compartió un posteo en Instagram recordando el día en el que contrajo matrimonio con Luli Gómez Centurión.

Embed - dario barassi on Instagram: "Cada año vuelvo a ver este video. Es que fue un día ESPECTACULAR. No había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego. Te amo gorda mía. 9 años de casados?!? Queeeee??? 9 años gorda…. Éramos dos adolescentes manejando a carilo, escuchando aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso en que momento pasó todo?? La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es q me gustas vos, todo vos me gusta. Felices 9. El año q viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, x que somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina. Esas chinas me tiene loco, y son el reflejo de lo que somos nosotros. Cada vez q las veo sin que ellas se den cuenta, veo un poco de vos y un poco de mí y entiendo ahí x qué me parecen perfectas. Te amo, te celebro y agradezco @luligomezcenturion es con vos o no es. Feliz aniversario mujer de mi vida."