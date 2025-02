Portazo y escándalo: Carmen Barbieri dejaría El Trece para conducir un histórico ciclo en otro canal

América TV está reestructurando su grilla para enfrentar un 2025 muy complicado, con pocos recursos y la necesidad de sumar grandes estrellas para atraer mayor cantidad de público. En ese contexto, Juan Etchegoyen reveló que “Cocineros argentinos” terminará el próximo 4 de marzo y no seguirá formando parte de la señal propiedad de Daniel Vila .

El periodista de Radio Mitre comenzó diciendo: “Mucho se está hablando de los programas que terminan, otros que cambian de horario y hoy voy a contarte detalles de un ciclo que termina, pero seguirá en otro canal y ya hay negociaciones . A mí me dicen que Maju Lozano no va a seguir como conductora ”.

El comunicador explicó lo que ocurriría: “‘Cocineros Argentinos’, según me cuentan, tiene muy avanzada la llegada a la TV Pública. No está cerrado, pero está avanzado. Telefe también era otra de las opciones. Y lo que me cuentan autoridades del canal es que quieren a una conductora de otro canal, lo que puede generar ruido porque hace poco trascendió que esta figura estaba desilusionada con esa señal”.

En ese punto, Etchegoyen tiró la bomba periodística: “Esa conductora que quieren contratar es Carmen Barbieri. ‘Cocineros Argentinos’ iría al aire desde abril en la TV Pública por la tarde. El nombre de Carmen lo propuso el canal y ahora la productora Kapow trabaja en eso”.

El periodista concluyó aclarando: “Repito. No está cerrado, pero si me dicen que está avanzado todo para que el histórico programa pase a la señal de aire. Cuidado que Carmen no pegue el portazo en El Trece”.

Las duras condiciones que América TV le puso a Marcelo Tinelli para que regrese el “Bailando”.

El periodista Nacho Rodríguez contó: “Marcelo Tinelli se hará cargo de la producción del certamen y ellos decidieron que el ciclo solo dure tres meses, siempre y cuando los números acompañen. También a niveles de facturación”.