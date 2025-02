Edda Bustamante, de San Juan al mundo arrastrada por "las circunstancias de la vida"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TV_Publica/status/1894092754999009443?t=0yH6ySD3qZOFxRlArIbOXA&s=08&partner=&hide_thread=false ¿Cómo fue el encuentro de Edda Bustamante con su profesión? Gabriel Corrado conversó con la actriz sobre su trayectoria y experiencias en la actuación.#EstamosEnUna en https://t.co/GYiXqQWVqY pic.twitter.com/xLGA9t1n84 — TVP (@TV_Publica) February 24, 2025

En este contexto, la sanjuanina respondió que no es una persona de sueños, sino que nació siendo artista y las circunstancias de la vida la llevaron a tener éxito.

“Son circunstancias de la vida las que te llevan a convertirte en lo que sos. Todo depende de cuál es tu energía. Yo siempre fui una bailarina, siempre bailé y eso. En ese eso, vos siempre encontras a la gente que maneja tu energía y tiene ese eso. Si yo amo bailar y estoy fritando panes en una panadería, es difícil que alguien me pueda ver; pero si yo estoy en la mejor escuela de Buenos Aires y me rodeo de bailarines del Teatro Colón, y si estoy intelectualmente preparada, estoy en esa cosa básica”, indicó. “Son circunstancias de la vida las que te llevan a convertirte en lo que sos. Todo depende de cuál es tu energía. Yo siempre fui una bailarina, siempre bailé y eso. En ese eso, vos siempre encontras a la gente que maneja tu energía y tiene ese eso. Si yo amo bailar y estoy fritando panes en una panadería, es difícil que alguien me pueda ver; pero si yo estoy en la mejor escuela de Buenos Aires y me rodeo de bailarines del Teatro Colón, y si estoy intelectualmente preparada, estoy en esa cosa básica”, indicó.

De hecho, contó una divertida anécdota con la que justificó que “nació bailando” gracias a un temblor en San Juan. “Desde chica ya estaba en el escenario. Yo desde chica bailaba, salí de la panza de mi madre creo que bailando. Mi mamá me contó que durante mi parto hubo un gran temblor y desaparecieron médicos, enfermeras y se quedó conmigo chiquita en brazos; y ahí apareció su gran amigo el médico obstetra y decidió acompañarla de la mano. O sea que yo ya nací moviéndome”, dijo.