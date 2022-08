Piñón Fijo no tiene paz: su hija tomó una drástica decisión

Luego de que la polémica familiar de Piñón Fijo se hiciera pública, lejos parece estar la situación de que haya paz. Por el contrario, cada persona involucrada en esta historia no deja de generar tema de conversación. Y es que ahora la hija del payaso, Sol Gómez o más conocida como "Solcito Fijo" tomó una decisión muy drástica en torno a su padre, y que sin dudas es un claro indicio que en la familia está todo mal.

piñon fijo hija.jpg Sol, la hija de Piñón Fijo.

Esta drástica decisión se do luego del escándalo que se generó a raíz de una foto que Piñón publicó de su nieta de 5 años, la hija de Sol, en Instagram. Por medio de esta red social no tuvo mejor idea que reclamar que no podía verla. Y así Sol tomó la medida de desprenderse quizás de lo que la unía a su padre, el nombre artístico.

En esa imagen se podía ver a Luna, la menor de edad, sonriente, con un mensaje que había escrito Fabián Gómez, como se llama originalmente "Piñón Fijo": "Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”.

Esta imagen generó un sinfín de ataques hacia Sol en las redes donde la acusaron de todo, incluso de poner en el medio de un problema familiar a la menor. Por tal motivo ella tuvo que hacer una extensa publicación aclarando el escándalo que terminó aún peor, ya que acusó de violencia a su padre.

De esta forma se suma un nuevo capítulo en la vida familiar del payaso. Lo que sí está claro, es que lejos está la paz.