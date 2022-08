La oscura historia detrás del Chu chu ua de Piñón Fijo: discriminación y plagio

Por los programas de televisión hemos visto desfilar a decenas de personajes que se están colgando del escándalo de Piñón Fijo para tener un minuto más de cámara. Ahora, hubo un testimonio en particular que llamó la atención porque terminó revelando la triste y oscura historia que se esconde detrás del famoso Chu chu ua del payaso.

Se trata de Ivana Martín una periodista de Córdoba que, además, se dedicó a la animación infantil durante años. La mujer hasta trabajó con Piñón Fijo y por eso fue consultada por el programa A la tarde que se emite por América.

Lo que la mujer reveló dejó helados a todos en el piso, sobre todo porque jamás se imaginaron que esa canción que aman chicos y grandes podría ser algo tan nefasto.

"El Chu chu ua no es de Piñón Fijo, es una canción anónima que data del Siglo XVIII, de la zona de Valencia, España", comenzó relatando la mujer y dejando en evidencia al payaso. Es que es una sorpresa para todos enterarse que esa canción no la compuso él sino que reversionó algo que ya existía y facturó con eso que no le pertenecía.

Sin embargo, lo que vino después fue aún peor. Ivana relató que el Chu chu ua no nació como una canción infantil sino que la crearon para burlarse de los niños con discapacidad.

"Esa canción fue creada con el fin de burlarse de las personas con capacidades diferentes. Estoy segura de que Piñón no lo sabía, sino no la hubiera tomado para hacerla un éxito, no creo que tenga esa maldad", lo justificó la mujer.

Según la periodista, la canción describe "defectos físicos y mentales" y que sabe eso porque hizo cursos de animación infantil donde les explicaban que el objetivo del Chu chu ua era terminar burlándose de las personas con discapacidad. Terrible.