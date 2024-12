Pampita rompió el silencio y habló de los audios de la China Suárez

Pampita respondió: “Yo no me meto. No pertenezco a este lío. ¡No quiero saber nada!”.

El cronista insistió con el tema: “Pero, ¿cómo tomaste cuando salió todo y te viste involucrada en este escándalo?”.

La modelo se sinceró: “Me agarré la cabeza. Dije ‘yo estaba re tranquila esta semana’. Pero bueno, acá yo no tengo nada que ver. Yo tengo re buena relación con Wanda y re buena relación con Eugenia”.

El periodista le consultó: “¿Escuchaste los audios de Eugenia?”. Ardohain concluyó el tema de manera contundente: “Sí, pero no voy a opinar nada. De verdad, no quiero saber nada con este tema. El pasado está re enterrado”.

Qué dice el audio de la China Suárez contra Pampita

La actriz expresó: “Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas, y yo no. Benja me dijo que a Pampita le dijo que del colegio le pedían una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Pero le dije que ni se le ocurra mandarla”.

Y agregó: “¿Mirá si a esta mina le va a importar? No es una mina buena, que tiene buenos sentimientos. Le chupa un huevo. Quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

La actriz también acusó a la modelo de agredirla: “Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó. ¡Me quería matar! Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”.