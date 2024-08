Otra persona: así era Emilia Mernes antes de ser famosa

“Lo linda que era Emilia Mernes antes de todas las operaciones/retoques estéticos”, escribió la cuenta @princesabillete.

Las fotos de Emilia Mernes antes de ser famosa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/princesabillete/status/1826314807575998967?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826314807575998967%7Ctwgr%5Ed0088f996a1b8af94070c13a1de6c5efca81f49c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Femilia-mernes%2Flas-fotos-antes-ser-famosa-que-se-volvieron-viral-n6051817&partner=&hide_thread=false Lo linda que era Emilia Mernes antes de todas las operaciones/retoques estéticos pic.twitter.com/Phf1Ut32lx — D~elf (@princesabillete) August 21, 2024

Las reacciones a las fotos de Emilia Mernes

A su vez, otras reacciones fueron menos amigables, lo que llamamos haters: "No entiendo por qué algunas fans de Emilia no aceptan que sí se hizo retoques jajaja no es algo del otro mundo y aparte le hicieron un favor!! Ni parece la misma e igual se ve re natural", o "Ay Pero si era más fiera, en esas fotos ya era grande. Encima no la pueden remontar ni en pedo con que tenía 15 y solo creció, un aplauso al cirujano porque quedó divina".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/princesabillete/status/1826425085214830996?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826425085214830996%7Ctwgr%5Ed0088f996a1b8af94070c13a1de6c5efca81f49c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fespectaculos%2Femilia-mernes%2Flas-fotos-antes-ser-famosa-que-se-volvieron-viral-n6051817&partner=&hide_thread=false Dejen de decir que sólo creció cuando el cirujano sube fotos suyas. Son los mismos que niegan los cambios de Maria Becerra... Que dejen de ir a cirujanos cholulos por canje si no quieren que nadie se entere pic.twitter.com/WZYnk8bYIK — D~elf (@princesabillete) August 22, 2024

Pero, @princesabillete volvió a apuntar y tuiteo:" Dejen de decir que sólo creció cuando el cirujano sube fotos suyas. Son los mismos que niegan los cambios de Maria Becerra... Que dejen de ir a cirujanos cholulos por canje si no quieren que nadie se entere" y también se la agarró con su color de pelo: "Los que dicen que era el color de pelo, esto fue en 2022"