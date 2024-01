Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya tienen fecha para su boda: los detalles

Acto seguido, De Brito agregó: “Finalmente llega el casamiento, después de la propuesta y de tantos rumores”. Luego, reveló un dato preciso acerca del vestido de novia. “Ella se casa vestida por Dolce Gabbana, un vestido de la casa de Roma”, afirmó mientras le pedía a Oriana que “no me mates porque no me lo contó ella en verdad”. Después, se refirió al atuendo de la madrina de la novia, su mamá, Cathy Fulop. “Cathy tiene cinco diseñadores en vista,y está eligiendo, así le va contando a las amigas y entonces se empieza a correr la bola”, justificó.

“Se casan acá en Buenos Aires y no en Europa”, continuó. “Ya les digo el lugar porque yo tengo muy mala memoria”, expresó leyendo desde su teléfono celular. “Son trescientos invitados, habían soñado con una cosa chiquitita pero empezaron a estirar. Obviamente van a invitar a todos los jugadores de la Selección, que son compañeros de Dybala, más todos los amigos de Oriana de la música, va a ser el casamiento del año”, afirmó Ángel.

En cuanto al lugar elegido por la pareja para celebrar su unión ante sus seres queridos, De Brito contó que se va a realizar en un campo en la provincia de Buenos Aires. Marina Calabró, quien estaba como angelita invitada, preguntó: “¿Será en Exaltación de la Cruz donde se casan todos los famosos?”, y el conductor fue contundente. “No podemos dar más datos, ya con esto es suficiente”.

Cabe recordar que un tiempo antes de oficializarse la propuesta de boda, Oriana venía destacando que la esperaba con mucha ilusión. Hace dos años, cuando visitó a Jey Mammón en el programa que hacía por América, la cantante expresó: “A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Que me pida casamiento sí, lo espero”. En ese momento, explicó por qué su novio estaba en duda. “Él es medio como yo con la maternidad, yo no sueño con eso, él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”.

Junto a sus dos perros, Oriana Sabatini y Paulo Dybala preparan su próxima boda en Buenos Aires (Instagram)

Pocos días antes de que terminara el año 2023, Oriana le dedicó una tierna canción a su pareja. La joven sorprendió a sus seguidores y también al futbolista cuando publicó un emotivo video haciendo un cover de la canción “Para siempre”, de Benjamín Amadeo. En el audiovisual se la pudo ver a la actriz llegando al estudio y luego cuando comenzó a cantar. “Para Paulo”, dijo al principio del video dejando en claro que era un tema que le dedicaba a su novio. También se enfocó en varias oportunidades a Oriana tocando el órgano durante el tema y quienes filmaron el clip le hicieron varios planos al anillo de compromiso que el futbolista le regaló.

