Nuevos detalles del escabroso pasado de Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita

Qué pasó con Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich, conductor del ciclo, mostró una revista norteamericana donde se detalla la vida de lo que él llamó “el falso polista”.

Adrián Pallares remarcó: “Nos metemos en el tema de quién es el novio de Pampita, el nuevo festejante, el hombre con el cual ya salió a cenar, salió a bailar”.

DBMQ2CL4J5AGLOXIZG7KSAIOCU.avif Martín Pepa, el nuevo novio de Pampita

Paula Varela aclaró: “Ella no lo quiere blanquear como novio. Cuando le preguntan en las entrevistas, es muy viva, como es Carolina, y no contesta, no le pone ningún título. No dice ni sí, ni no, dice amigos. Obviamente ya sabemos que se han besado”.

Por su parte, Matías Vázquez acotó que “Moritán lo conocía a Pepa, porque le decía que era un amigo íntimo de su grupete”.

En ese punto, Lussich comenzó a leer la revista que había conseguido: “Martín es de Hamptons. Es la mano derecha del señor Packer. Practica equitación todos los días y entrena en el gimnasio día por medio. Su yegua favorita es Sienna. Es dueño de más de 80 yeguas que viven en Virginia, Argentina, y los Hamptons. Los hijos de sus yeguas son llevados a USA para que compitan en su equipo. Es un excelente chef. Ama hacer asados. Disfruta de comprar propiedades en los Hamptons, Palm Beach y Argentina. Hace negocios inmobiliarios con las casas. Escucha música en vivo en el muelle surfero. Sus cosas favoritas en Los Hamptons son las playas y el océano. Él dice de sí mismo que es leal, generoso y trabaja duro”.

Tras la lectura, Rodrigo fue al hueso: “Es toda una especie de currículum de él mismo. Me parece que está en venta este hombre. Y Pampita compra, parece. Pampita alquila. ¡Es una carta de presentación para que después agarren otras si Pampita no agarra…! ¡Este dossier es propio de un trucho, chicos!”.

En ese punto, Varela potenció las sospechas sobre el pasado de Pepa: “Él está separado de una mujer que es megamultimillonaria, que tiene sus dos hijos allá con ella. Mucho más grande, vamos a decir, que él. Le lleva 11 años”.

La periodista sugirió que tanto Martín como su familia son hábiles arribistas sociales: “Ellos fueron al Saint George, de La Pampa, que fueron como pupilos, salían solamente los fines de semana. Ahí los Pepa forjaron todos sus contactos”.

Nancy Duré cerró el tema con una lapidaria reflexión: “A Pampita se le presentan todos como hombres ideales muy rápido, pero enseguida al hurgar se empieza a caer todo”.