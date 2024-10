Roberto García Moritán habló sobre la nueva relación de Pampita con Martín Pepa: qué dijo

“Nunca pregunten de Carolina, la madre de mi hija, creo que te lo dije la vez pasada, ¿te acordás? Para no seguir preguntando y repitiendo”, dijo incómodo a Alfonso Oliva, cronista de Intrusos. “¿No te molesta entonces que ella haga públicas sus salidas?”, insistió, a lo que Roberto respondió: “Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta y sabe, es responsable, inteligente y decide. Cada uno decide”.

“¿Sabías de esta relación?”, insistió el periodista del ciclo que conduce Flor de la V. “No tenía ni idea. No influyó esto en la separación, no. Para nada, que tengan un gran día”, aseguró dando por finalizado el tema.

La vuelta a la rutina de Roberto García Moritán

El fin de semana se lo pudo ver a Moritán enfocado en volver con más calma a su rutina y buscar refugio en sus hijos. A través de sus redes sociales se pudieron ver algunos de esos movimientos, porque compartió imágenes de su tarde de fútbol y aire libre con sus hijas, Delfina y Anita. “Días de fútbol con mis chicas”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde mostró cómo disfrutaron del momento al sol y en el pasto. La hija mayor participó de un torneo y allí estuvieron su papá y su hermana para darle su apoyo.

“Acabo de dejar a Anita en el colegio. Pasé un fin de semana espectacular. Me vino bien. Me hice todos los estudios. Me trataron bárbaro. Gente espectacular. Estoy muy contento”, dijo Moritán en diálogo con Intrusos sobre sus días de internación. ”Espero tener novedades dentro de poco. Tengo buenas propuestas laborales y voy a retomar de a poco poco. Además voy a formar parte otra vez del directorio de Asociar, que es uno de mis grandes amores. La ONG que fundé ya hace varios años”, agregó sobre su vuelta a las actividades. En cuanto a la política, no fue tan convincente: “por ahora no. Tengo muchas cosas por hacer y por acomodar”.

Ya finalizada la nota y otra vez en el estudio, los integrantes del panel debatieron sobre las palabras del economista. “Para mí se está mostrando ya hace un tiempito más real y más vulnerable. ¿Ustedes se acuerdan cuando recién se separa de Carolina, que todavía no había renunciado a su laburo? Vos lo veías y era como que bueno, seguimos adelante, nos separamos, está todo bien, pero seguimos adelante”, dijo Pampito, mientras que Karina Iavicoli, quien aseguró que habló con Moritán horas antes, opinó que “en ese momento pensó que podían volver. Le cambió la vida 180 grados. Porque otra casa, otra familia. Sin laburo. Tenés que adaptarte”.

