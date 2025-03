Video: el desopilante post operatorio de Wanda Nara y su obsesión por una talla

En un intento de ponerle una pausa a la tensa polémica que la rodea en el mundo del espectáculo, Wanda Nara decidió enfocarse en su recuperación luego de una cirugía estética. Y lo hizo con una aliada incondicional: su hermana menor, Zaira, que no solo la acompañó, sino que protagonizó junto a ella un divertido video que dejó en evidencia los desafíos cotidianos del posoperatorio.

“ Qué dura es la vida XS ”, escribió Wanda este domingo, con su característico humor irónico, mientras compartía una desopilante escena desde su cama . En la grabación se la pudo ver recostada, mientras Zaira intenta, sin éxito, abrocharle una ajustadísima faja posoperatoria en su abdomen. Entre risas, la conductora insistía en que sí cerraba, pese a que su hermana le repetía que no le entraba.

Después de varios minutos de debate entre ambas, Wanda logró su cometido. Orgullosa, publicó otro clip, posando frente al espejo junto a una frase que no pasó desapercibida: “Yo que no abandono el XS”.

Aunque el video buscó ponerle un tono liviano a la situación, el trasfondo es más complejo. A mediados de marzo, comenzaron a circular versiones que indicaban que Nara había pasado por el quirófano. Algunos medios apuntaban a una operación estética; otros, a una cuestión vinculada a su salud, específicamente a la leucemia que padece y de la que ella misma habló en reiteradas oportunidades.

El misterio se alimentó con cada publicación en sus redes. En varias historias de Instagram, la conductora se mostró luciendo looks cuidadosamente seleccionados, pero con un detalle que no pasó desapercibido: una faja negra visible bajo su ropa. La prenda, habitual en procedimientos estéticos, generó nuevas especulaciones sobre el motivo real de su intervención. Por su parte, la empresaria optó por evadir el tema y no entrar en detalles a medida que los comentarios comenzaban a inundar las redes

Ante la creciente ola de rumores, fue su abogado, Nicolás Payarola, quien salió a aclarar la situación. En declaraciones a los medios, explicó que la operación fue “necesaria” y que, si bien tuvo componentes estéticos, también respondió a razones médicas. “Estaba mínimamente vinculada a la leucemia que Wanda padece”, afirmó, dejando en claro que la decisión de operarse se tomó sobre la marcha, sin demasiada planificación.

Sin embargo, otras voces fueron más directas. En su nuevo programa Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sostuvo sin rodeos: “Wanda se hizo una cirugía estética; se achicó las lolas”. Según la panelista, la mediática aprovechó un encapsulamiento con sangre en el pecho para realizarse una reducción mamaria. La revelación encendió aún más la polémica y le sumó un nuevo capítulo al historial de intervenciones de Wanda.

Días después, la empresaria eligió responder de manera contundente. En sus redes, compartió un mensaje cargado de sarcasmo en el que abordó de frente los rumores sobre su salud: “Y es verdad, no tengo leucemia, me divierte sacarme sangre todo el tiempo y hacer tratamiento en el mejor centro que trata mi enfermedad. Lo bueno es que los médicos también se prenden en mi mentira”. La publicación, que fue borrada a las pocas horas, dejó en evidencia su fastidio ante las constantes especulaciones respecto a su diagnóstico, que fue confirmado de manera inesperada por parte de los medios luego de someterse a una serie de análisis a mediados de 2023.

En el universo Nara, cada gesto encierra un mensaje, y cada silencio, una estrategia. Mientras los rumores siguen girando como un carrusel sin fin, Wanda elige mostrarse entre risas, con su hermana como cómplice y una faja que se convierte en símbolo de su obstinación. No abandona el XS como tampoco el show, ni siquiera cuando duele.

FUENTE: Infobae