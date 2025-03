¡Qué 'trajiste'!: Tini Stoessel, la sensación en una boda por su forma de vestir

image.png

En redes sociales, el outfit no pasó desapercibido. Sus fanáticos celebraron la osadía y el estilo power suit, una tendencia cada vez más presente en las alfombras rojas y celebraciones glam. “La más fashion”, “Siempre marcando tendencia” y “Reina sin miedo” fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones donde se la ve posando durante la noche.

Pero este gesto no fue aislado. Stoessel viene mostrando hace tiempo su interés y talento por la moda. Y si hay un momento en el que ese costado brilló sin límites, fue durante su paso por Paris Fashion Week. Allí no solo fue una de las estrellas del desfile de Balmain, sino que desplegó una sucesión de looks que dejaron en claro su capacidad para leer tendencias, adaptarlas y convertirlas en parte de su identidad.

image.png

En su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos que capturan esa transformación. En una de estas, se la pudo apreciar de espaldas luciendo una mini blanca con volados, combinada con una chaqueta de cuero negra. Pero lo que más llamó la atención fue el nuevo tatuaje de gran tamaño en su espalda, una figura imponente que hasta entonces no había mostrado, y que se robó la atención de los seguidores. “¿Desde cuándo tiene eso?”, “El diseño le queda como un accesorio más”, comentaron sorprendidos sus fans.

Otra imagen que acaparó la admiración del público fue la de un vestido dorado brillante con espalda descubierta, con el que encarnó un glamour absoluto. La textura del tejido, sumada a la luz parisina y la silueta que resaltaba su figura, convirtieron esa postal en una de las más celebradas. Le siguieron otros atuendos urbanos y sofisticados: jeans amplios, tapado de cuero marrón, botas borgoña y una actitud relajada que equilibraba lo casual con lo vanguardista.

image.png

Durante su estadía en la capital francesa, la cantante fue entrevistada por una revista de moda, donde dejó algunas confesiones sobre su estilo. “Un día puedo salir con tacos y al siguiente con zapatillas”, reconoció, explicando que su forma de vestir cambia según su estado de ánimo. Sin embargo, hay dos prendas que no faltan en su guardarropa: los crop tops y los pantalones de tiro bajo. “Me encanta lucir mi panza”, aseguró con total franqueza.

También habló de sus rituales de belleza. “Puedo salir sin maquillaje, pero siempre uso rímel y me cepillo las cejas. Y luego tengo mi pequeño ritual del delineador”, confesó. Y reveló una costumbre muy personal: “Siempre uso medias en casa. No sé por qué, pero siento que si no las uso, me resfriaré o me enfermaré”, dijo entre risas.

Sobre París, no escatimó en elogios: “La energía de esta ciudad es ultra magnética y especial. Cada esquina tiene una historia que contar, hay una atmósfera romántica que es única”. El lazo con el público francés es algo que la artista valora profundamente. “En la Semana de la Moda conocí gente que me ha apoyado desde que tenía 14 años… y hoy tengo 28. Es maravilloso ver a mis fans crecer conmigo”, cerró con emoción.

La elección de Tini parece dialogar con su actual etapa artística y personal, en la que se muestra más introspectiva, conectada con su identidad y libre de los estereotipos que marcaron su inicio en el mundo del espectáculo. Y, una vez más, lo dejó claro: donde haya una cámara y un flash, ella va a hacer que se hable de algo más que de un simple look.

FUENTE: Infobae